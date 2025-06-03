Выгорание: почему «волшебная таблетка» не помогает

Выгорание – термин сравнительно новый, но сама проблема далеко не современная. Возможно, Майкл Джексон и не знал такого слова, когда оказался зависим от сильнодействующих препаратов, назначенных врачом. Чем это закончилось – общеизвестно. И, к сожалению, его случай не уникален.
В моменты, когда человек ощущает, что перегружен, не справляется и опускаются руки, всегда найдётся «поддержка». Кто-то предложит снять стресс алкоголем, кто-то – лёгкими наркотиками, кто-то – антидепрессантами. Но стоит помнить: ни рюмка, ни таблетка не сделают вас сильнее, не решат проблему и не вернут вам уверенность и силу духа. Это временная иллюзия выхода, а не выход.
За выгоранием всегда скрываются реальные причины. Вы могли ошибиться из-за нехватки опыта, а, возможно, вашу работу свели на нет чужие ошибки. А иногда рядом оказывается незаметный человек, который сознательно разрушает всё хорошее, что кто-то пытается создать.
Как быть?
Выход есть! Решение – компетентность. Компетентный человек знает, как действовать. Он уверен как в действиях, так и в результатах. Уверенность порождает оптимизм, даже при временных неудачах. Выгорание отступает. В этом контексте уместно вспомнить слова Л. Рона Хаббарда: «Человека приводят к неудаче не его мечты, а отсутствие ноу-хау, необходимого для того, чтобы воплотить эти мечты в жизнь».
Если вы руководитель – тем более. Именно от вашего уровня компетентности зависит не только ваше состояние, но и атмосфера в команде. И если вы уже чувствуете выгорание – это сигнал: пора не только восстановить силы, но и поднять уровень профессионализма всей команды.
Выгорание – не приговор и даже не диагноз. Нет повода бежать к «быстрым решениям». Правильный путь – расти и настойчиво двигаться к цели, находясь рядом с теми, кто тоже готов расти.
Опытный специалист в вопросах обучения предпринимателей, директор по обучению Хаббард-колледжа Рига Наталия Никулина утверждает, что правильно организованный процесс обучения и повышения квалификации сам по себе поднимает и стабилизирует эмоциональный уровень руководителей. Можно добавить – и не только руководителей.
13 июня Наталия Никулина, эксперт с более чем 25-летним опытом в управлении, проведёт вебинар: «ВЫГОРАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР».
Каждый руководитель хотя бы раз сталкивался с тем, что бизнес работает — но не развивается. Вроде бы команда есть, задачи распределены, вы стараетесь… Но как будто идёте по кругу.