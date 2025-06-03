Выгорание: почему «волшебная таблетка» не помогает

В моменты, когда человек ощущает, что перегружен, не справляется и опускаются руки, всегда найдётся «поддержка». Кто-то предложит снять стресс алкоголем, кто-то – лёгкими наркотиками, кто-то – антидепрессантами. Но стоит помнить: ни рюмка, ни таблетка не сделают вас сильнее, не решат проблему и не вернут вам уверенность и силу духа. Это временная иллюзия выхода, а не выход.

За выгоранием всегда скрываются реальные причины. Вы могли ошибиться из-за нехватки опыта, а, возможно, вашу работу свели на нет чужие ошибки. А иногда рядом оказывается незаметный человек, который сознательно разрушает всё хорошее, что кто-то пытается создать.

Как быть?

Выход есть! Решение – компетентность. Компетентный человек знает, как действовать. Он уверен как в действиях, так и в результатах. Уверенность порождает оптимизм, даже при временных неудачах. Выгорание отступает. В этом контексте уместно вспомнить слова Л. Рона Хаббарда: «Человека приводят к неудаче не его мечты, а отсутствие ноу-хау, необходимого для того, чтобы воплотить эти мечты в жизнь».