Индекс «Waze»: Латвия - седьмая лучшая в мире страна для езды на автомобиле

Латвия - седьмая лучшая в мире страна для автоводителей, свидетельствует индекс удовлетвоернности автоводителей, составленный «Waze» в августе прошлого года.

Как сообщили агентству ЛЕТА в ГАО «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ), опыт автоезды в Латвии по десятибалльной шкале оценен в 6,5 балла. Первое место с 7,5 балла занимают Нидерланды, второе с 7,4 балла - Франция, третье с 7,2 балла - США.

В первую десятку лучших для автомобильной езды стран вошли также Чехия, Швеция, ОАЭ, Венгрия, Словакия, Италия, Испания и Бельгия.

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Самую низкую оценку - 1,1 балла - получили Филиппины. Предпоследнее место в индексе «Waze» занимает Индонезия с 2,1 балла, третье с конца - Сальвадор с 2,8 балла.

Индекс удовлетвоернности автоводителей составляется на основе анализа опыта езды нескольких миллионов пользователей «Waze» в 38 странах мира. При его подсчете учитываются частота и стпень тяжести транспортных заторов, качество дорожной инфраструктуры, данные о безопасности автоводителей, о ДТП, рисках на дороге и погодных условиях, о доступности АЗС и автостоянок, а также такие социально-экономические факторы как доступность автомобилей и цены на горючее.

ЛВЦ сотрудничает с мобильным приложением «Waze» с 2014 года. В Латвии «Waze» пользуются более 100 тыс. автоводителей.