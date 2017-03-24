Bugatti выпустила велосипед по цене четырех Lada Vesta

Французская марка Bugatti, производящая одни из самых дорогих в мире автомобилей, совместно с немецкими разработчиками велосипедов из фирмы PG выпустила городской байк - PG Bugatti Bike. Тираж эксклюзивной новинки составит всего 667 экземпляров.

Эксклюзивное двухколесное транспортное средство более чем на 95% состоит из карбона и весит менее 5 кг. Все углепластиковые компоненты сделаны вручную, а каждый велосипед будут собирать в Германии с учетом индивидуальных пожеланий клиентов. Доступно восемь вариантов двухцветной окраски, большинство из которых повторяют цветовую палитру гиперкара Bugatti Chiron, передает Carscope.

Стоит PG Bugatti Bike - 39 000 долларов (2,2 млн рублей). За эти деньги можно купить новый Volkswagen Tiguan в богатой комплектации, четыре базовых седана Lada Vesta или 31 велосипед BMW Cruise Bike NBG III.

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