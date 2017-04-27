Фото: Во Франции нашли заброшенный салон Lada с раритетными автомобилями

 

Фото: Flickr.com/Charlie

Участник сообщества Facebook для любителей исторических автомобилей обнаружил во Франции заброшенный автосалон Lada. Об этом сообщает РИА Новости.

Пользователь Илья Карасев опубликовал в группе «Автомобильный исторический портал» фотографии дилерского центра, расположенного в окрестностях французского городка Макон. «Внутри и снаружи ржавеют брошенные и никому не нужные модели российского автопрома», — написал энтузиаст.

По его оценке, компания не работает с 1990-х годов. Автомобили Lada экспортировались во Францию до 2008-го.

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На фотографиях можно заметить «восьмерки», «девятки» и «десятки», а также одинокий внедорожник «Нива». Участники сообщества обратили внимание, что некоторые модели, продававшиеся в салоне, были сняты с производства еще в советские времена.

«Многие машины уже раритеты фактически даже у нас», — отметил один из них.

«Девятки с коротким крылом. Блин, им уж лет по 25, наверное!» — написал другой.

19 апреля сообщалось, что за первые три месяца 2017 года в странах Европы было продано 1142 автомобиля Lada.


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