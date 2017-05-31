Автомобиль «на интернете» проехал всю Латвию за 2 дня

Оператор мобильной связи «Tele2», решив доказать, что его покрытие и скорость мобильного интернета 4G лучшие в стране, в сотрудничестве с инженерами из инновационного центра «LinkMenu Fabrikas» при Вильнюсском техническом университете им. Гедиминаса (ВТУГ) создал специальную систему для автомобиля, скорость которого зависит от скорости интернета. Всю Латвию на таком авто удалось проехать за 2 дня.

В компании отметили, что, возможно, это единственный в мире автомобиль подобного рода, скорость которого определяет интернет, а не водитель. Здесь мегабиты в секунду преобразуются в километры в секунду.

Как отмечает руководитель Центра творчества и инноваций «LinkMenu Fabrikas» Миколас Бистрицкас, необходимо было добиться, чтобы интернет и водитель друг другу не противоречили. Встроенная в автомашину система постоянно анализирует скорость доступного в конкретной точке интернета. Бортовой компьютер преобразует измеренную скорость интернета в километры в час, а блок управления двигателем автомобиля на основе полученной информации соответственно заставляет развивать определенную скорость. В случае необходимости система управления 4G может быть включена или выключена.

Реклама

Оценить новинку пригласили ведущих телепередачи «KaralisTE» Марту Селецку и Густава Терзенса. «Это был настоящий вызов – управлять автомобилем, скорость которого определяет интернет! Это было по-настоящему захватывающее приключение!», – делился впечатлениями Терзенс. В рамках «Экспедиции 4G» он с коллегой одолел путь от Дагды до Юркалне за два дня.

Еще по этой теме