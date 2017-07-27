Дизельный скандал: Porsche отзовет десятки тысяч авто в Европе

На одной из моделей кроссовера Porsche Cayenne обнаружено недопустимое оборудование, позволяющее снизить показатели уровня выхлопных газов. Об этом в четверг, 27 июля, заявил министр транспорта ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt).

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По его словам, речь идет о машинах с трехлитровым дизельным двигателем.

Теперь дочерняя компания концерна Volkswagen должна отозвать в ремонтные мастерские 22 тысячи автомобилей по всей Европе, из которых 7500 тысяч машин находятся в Германии.

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«Сколько автомобилей еще стоят у продавцов и находятся в процессе производства, нам неизвестно»,

- заявил министр.

По словам Добриндта, речь идет об уже известном трюке: во время испытаний на стенде включался так называемый режим прогрева двигателя, при котором показатели уровня выхлопных газов существенно меньше, чем при работе мотора в условиях реального транспортного потока.

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