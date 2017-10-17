Nissan показал на видео загадочный хэтчбек

Японский производитель Nissan опубликовал видеотизер, в котором показан новый хэтчбек с электроприводом. Ролик был обнародован на Twitter-странице компании.
Ожидается, что автомобиль будет представлен на автосалоне в Токио 25 октября этого года.
Название автомобиля производитель пока не сообщает. Ожидается, что оно будет объявлено непосредственно во время презентации.
Experience #Nissan #IntelligentMobility at the 2017 #Tokyo Motor Show. For more, visit our newsroom: https://t.co/m2Zn8KSP0O #TMS2017 pic.twitter.com/Mgop61epcf— Nissan (@Nissan) October 17, 2017
Однако, судя по утечкам, автомобиль может называться Terra - именно это название было запатентовано компанией Nissan в августе этого года.
По предварительной информации, серийное производство новинки начнется в 2019 году.