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Nissan показал на видео загадочный хэтчбек

korrespondent.net
Фото: RIA Novosti/Scanpix

Японский производитель Nissan опубликовал видеотизер, в котором показан новый хэтчбек с электроприводом. Ролик был обнародован на Twitter-странице компании.

Ожидается, что автомобиль будет представлен на автосалоне в Токио 25 октября этого года.

Название автомобиля производитель пока не сообщает. Ожидается, что оно будет объявлено непосредственно во время презентации.

Однако, судя по утечкам, автомобиль может называться Terra - именно это название было запатентовано компанией Nissan в августе этого года.

По предварительной информации, серийное производство новинки начнется в 2019 году.

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