Subaru отзывает почти 400 тысяч небезопасных автомобилей

Японская компания Subaru отзывает 395 тысяч автомобилей из-за нарушений процесса проверки их безопасности на своих заводах перед выпуском на рынок.

Отзыву подлежат машины девяти различных моделей, реализованных на внутреннем рынке, передает ТАСС со ссылкой на Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

В конце октября глава компании Ясуюки Ёсинага официально признал, что Subaru более 30 лет нарушала процесс проверки безопасности автомобилей на двух заводах в префектуре Гумма. Также он пообещал провести внутреннее расследование и анонсировал отзыв более 250 тысяч автомобилей.

Японские СМИ сообщали, что

проверку безопасности автомобилей Subaru на заводе в Гумме проводили сотрудники, не имеющие соответствующих сертификатов о должной квалификации.

В начале октября аналогичный скандал разгорелся вокруг японского автогиганта Nissan Motor Co. после того, как выяснилось, что на его предприятиях финальную проверку продукции перед ее выпуском на рынок проводили сотрудники, не прошедшие необходимую сертификацию.

В связи с этим Nissan на две недели приостановил все свои производственные мощности в Японии и объявил о готовящемся отзыве более 1,2 млн своих автомобилей 20 различных моделей на внутреннем рынке.

Одновременно выяснилось, что все ведущие японские автопроизводители - Toyota, Nissan, Subaru, Mazda, Mitsubishi и Honda - использовали в производстве своих машин изделия компании Kobe Steel, которая подделывала данные о прочности и характеристиках многочисленных деталей и компонентов, изготовленных из алюминия и меди.