Четверг, 15 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
IT НАУКА КОСМОС АВТО ХОББИ ТЕХНИКА ОРУЖИЕ

Принадлежавший Полу Маккартни Lamborghini выставлен на торги

Русский TVNET
  • Фото
  • Фото
Фото: Vida Press/Splash News/Bonhams

В июле в Великобритании на торги выставят купе Lamborghini 400GT 1967 года, который в свое время принадлежал знаменитому Пола Маккартни. Музыкант проездил на автомобиле больше 10 лет, после чего продал 400GT нынешнему владельцу, имя которого не разглашается.

Это редкая модель: из 250 выпущенных автомобилей всего четыре таких Lamborghini зарегистрированы в Великобритании. Маккартни купил ее в феврале 1968-го.

По предварительной оценке, стоимость машины сейчас составляет почти 200000 долларов. Впрочем, на аукционе, возможно, цена окажется выше, если среди публики найдётся достаточно состоятельный поклонник The Beatles.

FOTO: Vida Press/Splash News/Bonhams
0 Комментарии