Принадлежавший Полу Маккартни Lamborghini выставлен на торги

В июле в Великобритании на торги выставят купе Lamborghini 400GT 1967 года, который в свое время принадлежал знаменитому Пола Маккартни. Музыкант проездил на автомобиле больше 10 лет, после чего продал 400GT нынешнему владельцу, имя которого не разглашается.

Это редкая модель: из 250 выпущенных автомобилей всего четыре таких Lamborghini зарегистрированы в Великобритании. Маккартни купил ее в феврале 1968-го.

По предварительной оценке, стоимость машины сейчас составляет почти 200000 долларов. Впрочем, на аукционе, возможно, цена окажется выше, если среди публики найдётся достаточно состоятельный поклонник The Beatles.