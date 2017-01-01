Представлен самый дорогой внедорожник - бэтмобиль

Китайская компания IAT представила серийную версию внедорожника Karlmann King лимитированного тиража, который может считаться самым дорогим в мире автомобилем в этом сегменте. Цена этой модели стартует от двух миллионов долларов, а топовая версия с бронированным кузовом обойдется в 3,8 миллиона, сообщает Auto Express. Предполагается выпустить всего 10 экземпляров.

Китайский внедорожник, напоминающий бэтмобиль и самолет-невидимку Lockheed F-117, построен на той же платформе, что и нынешняя версия популярного в США пикапа Ford Raptor F-550. Полноприводный Karlmann King оснащается 6,8-литровым бензиновым двигателем V10 мощностью около 400 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

По данным производителя, масса автомобиля составляет 4,5 тонны. Опционально можно заказать бронезащиту, с которой масса автомобиля увеличится до шести тонн. Максимальная скорость внедорожника с «броней» составит 140 км/ч.

Салон рассчитан на четырех человек и комплектуется высококомфортабельными креслами со множеством встроенных функций, пишет Carsweek. В салоне установлены несколько больших дисплеев мультимедийной системы, холодильник, кофеварка, выдвигающийся бар, небольшой столик, а также большой монитор с подключенной игровой приставкой Sony PlayStation 4 и спутниковым телевидением, перечисляет издание.

Первый экземпляр этого внедорожника был представлен на автосалоне в Дубае в ноябре 2017 года.