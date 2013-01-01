В Латвии представили грузовые автомобили RENAULT TRUCKS

С 2013 года флагманом Renault Trucks является модель Т-серии, получившая на международном конкурсе в 2015 году титул Грузовик года, а в начале нынешнего года в Германии ей был присужден Приз в области дизайна в категории транспортных средств за выразительный дизайн автомобиля.

Испытательные поездки для журналистов проходили на двух тягачах серии Т в спортивном комплексе «333», в сопровождении инструкторов по вождению.

В модели Т480 с высокой спальной кабиной инструктор по обучению водителей Борис Байбара объяснил, как эффективно управлять грузовиком, уменьшая потребление горючего.

Между тем второй тестовый автомобиль – Т440 с низкой кабиной и эргономичным полуприцепом прибыл из Франции.

Hervé Beslay, инструктор по вождению на международных медийных тестах Renault Trucks, позволил убедиться, насколько легок в управлении такой состав, даже если он весит 40 тонн.

У компании Renault Trucks широкой спектр предложений грузовых автомобилей для различных сегментов – это не только предназначенные для международных и местных перевозок модели серий T и D, но и подходящие для строительства и суровых условий модели серии С и К.

Последние отлично проявили себя и пользуются спросом в Сибири, где условия для вождения особенно сложные, говорит руководитель продаж бренда Renault Trucks в Латвии Арвис Тауриньш.

Renault Trucks является частью Volvo Group, одного из лучших в мире производителей двигателей для грузовых автомашин, автобусов, строительной техники, а также водного транспорта и промышленных двигателей.

Volvo Group, в которой заняты более 95 000 человек и которой принадлежат производства в 18 странах, продает свои продукты более чем на 190 рынках. В 2016 году нетто оборот Volvo Group достиг примерно 302 млрд. SEK (31,9 млрд. EUR). Главный офис Volvo Group находится в Гетеборге, в Швеции.