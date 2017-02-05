Россиянин прокатился на велосипеде по небоскребу в Гонконге

Российский любитель острых ощущений Олег Крикет снял на видео свой экстремальный заезд, состоявшийся на самой вершине небоскреба в Гонконге. Видеоролик своего холодящего кровь заезда он опубликовал в Сети.

На представленном YouTube видео наглядно продемонстрировано, что молодой человек находится буквально в сантиметрах от пропасти.

В своих комментариях к увиденному пользователи YouTube умоляют велосипедиста остановиться и «не быть идиотом».

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Отметим, что в прошлом году россиянина задержали в Торонто за исполнение головокружительных трюков на вершине одного из небоскребов.

К слову, Олег Крикет занимается руфингом уже несколько лет и покорил более 50 небоскребов по всему миру.