Россиянин прокатился на велосипеде по небоскребу в Гонконге

 

Фото: скриншот видео

Российский любитель острых ощущений Олег Крикет снял на видео свой экстремальный заезд, состоявшийся на самой вершине небоскреба в Гонконге. Видеоролик своего холодящего кровь заезда он опубликовал в Сети.

На представленном YouTube видео наглядно продемонстрировано, что молодой человек находится буквально в сантиметрах от пропасти.

В своих комментариях к увиденному пользователи YouTube умоляют велосипедиста остановиться и «не быть идиотом».

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Отметим, что в прошлом году россиянина задержали в Торонто за исполнение головокружительных трюков на вершине одного из небоскребов.

К слову, Олег Крикет занимается руфингом уже несколько лет и покорил более 50 небоскребов по всему миру.


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