В Сьерра-Леоне найден один из самых крупных в мире алмазов

 

Фото: AP/Scanpix

Христианский священнослужитель Эммануэль Момох из Сьерра-Леоне обнаружил один из крупнейших алмазов весом в 709 каратов. Камень был найден в районе Коно на востоке страны.

Стоимость находки эксперты назвать пока затрудняются, но словам специалистов, цена зависит по большей части не от его веса, а от качества.

Сейчас алмаз находится в в центральном банке Фритауна – столице государства.

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Сьерра-Леоне, одна из самых нищих стран мира, богата алмазами – драгоценные камни были одним из источников финансирования гражданской войны в Сьерра-Леоне.


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