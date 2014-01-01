Письмо с «Титаника» продано в Британии за рекордную сумму

Одно из последних обнаруженных писем, написанных на борту «Титаника», продано на аукционе за рекордную сумму - 126 тыс. фунтов (около 166 тыс. долларов).

Письмо было написано пассажиром легендарного лайнера, американским бизнесменом Оскаром Холверсоном и предназначалось его матери.

Коллекционеры охотились за этим письмом, поскольку оно было написано 13 апреля 1912 года - за день до того, как построенный на верфях Белфаста трансатлантический лайнер столкнулся с айсбергом.

Насколько известно, это единственное письмо, написанное на гербовой бумаге «Титаника» и ушедшее в воды Атлантики, но уцелевшее.

Этот исторический документ с разводами от морской воды был продан на аукционе Henry Aldridge & Son в графстве Уилтшир покупателю из Британии, который делал ставки по телефону.

Аукционер Эндрю Олдридж описал этого анонимного покупателя как человека, который коллекционирует уникальные исторические предметы.

Автор письма, успешный предприниматель Оскар Холверсон, написал его своей матери, путешествуя на обреченном на гибель корабле со своей женой Мэри.

Супруги поднялись на борт «Титаника» в Саутгемптоне, рассчитывая доплыть до своего родного Нью-Йорка.

Холверсон, как явствует из письма, совершенно очевидно, был в восторге от всего вокруг, описывая матери «этот гигантский корабль, обставленный, как роскошный отель».

Обладавший своеобразной манерой письма предприниматель также рассказывает о том, как он видел на борту корабля «самого богатого человека» того времени - Джона Джейкоба Астора и его жену.

«Он выглядит совершенно, как обычный человек, даже несмотря на то, что у него миллионы. Они сидят на палубе вместе со всеми нами», - пишет Холверсон.

Письмо было выставлено на торги со стартовой ценой в 60-80 тыс. фунтов.

Непотопляемое письмо

Еще до начала состоявших в субботу торгов Эндрю Олдридж сказал, что даже если бы это письмо состояло из одного чистого листа, оно все равно было бы крайне ценным лотом из-за особой бумаги, отличительных знаков и сопутствующей истории.

Олдридж, двадцать лет занимающийся продажей реликвий с «Титаника», отметил, что содержимое письма выводит этот лот на новый уровень из-за стоящей на нем особой даты, личных наблюдений его автора и того факта, что оно побывало в водах Атлантики.

Одна пророческая ремарка из письма Холверсона так и не сбылась: «Если все будет хорошо, то мы прибудем в Нью-Йорк утром в среду».

Оскар Холверсон погиб на борту «Титаника», как и Джон Астор и еще более 1500 человек, однако его супруга Мэри Холверсон смогла спастись.

Когда тело Холверсона достали из воды, при нем обнаружили блокнот, среди страниц которого находилось это письмо.

На нем до сих пор остались следы морской воды и логотип судоходной компании White Star.

Письмо в конце концов попало в руки матери Холверсона, который был похоронен на кладбище Вудлон в Нью-Йорке.

Как отметил аукционер, это, возможно, единственное письмо, написанное на борту лайнера жертвой кораблекрушения и доставленное адресату без уплаты почтовых расходов.

Олдридж, продавший также связку ключей с «Титаника» за 85 тыс. фунтов (112 тыс. долларов) и скрипку, которая звучала во время кораблекрушения, за 1 млн 100 тыс. фунтов (1 млн 451 тыс. долларов), сказал, что с восторгом занимался этим лотом.

«Это один из самых уникальных и важных экспонатов с «Титаника», когда-либо попадавших на торги, который показывает, что интерес к кораблю и его пассажирам по-прежнему сораняется», - сказал он.

Помимо письма на акуционе была продана связка ключей одного из стюардов первого класса - ее приобрели за проданных за 76 тыс. фунтов (100 тыс. долларов), - а также два прежде не публиковавшихся фото «Титаника», ушедших за 24 тыс. фунтов.

В прошлом самая высокая сумма за корреспонденцию с «Титаника» была получена на торгах в апреле 2014 года, когда письмо, написанное за несколько часов до столкновения корабля с айсбергом, ушло за 119 тыс. фунтов (156 900 долларов).