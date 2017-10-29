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Невероятные умения реального Человека-паука поразили людей

Lenta.ru
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Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Пользователи сети обратили внимание на опубликованный в Instagram-аккаунте развлекательного портала 9gag ролик, на котором неизвестный паркурщик необычным способом взбирается по колоннами. «Я даже и представить себе не мог, что такое возможно», — отметил один из администраторов профиля.

На видео, которое менее чем за сутки собрало более шести миллионов просмотров, паркурщик забирается на балкон здания, прыгая между колоннами. Первая попытка молодого человека оборачивается падением — в последний момент он срывается и летит вниз на асфальт, но удачно приземляется и пробует снова. Со второго раза у паркурщика все получается, и он с радостным криком проносится мимо оператора.

В комментариях под роликом зрители признались, что их сильно впечатлил необычный способ карабканья по стенам, и они принялись сравнивать паркурщика с персонажами видеоигр Shinobi, Assassin’s Creed, Prince of Persia и Mario. Большинство предположило, что перед ними «бессмертный Человек-паук», обладающий иммунитетам к падениям с балконов.

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