Латвийская команда геологов вернулась из экспедиции в Антарктиду

В среду, 18 апреля, рейсом из Сантьяго (Чили), после успешно проведенной экспедиции в Антарктиду, в Латвию вернулась команда геологов, участие в экспедиции которой поддержло земгальское предприятие ООО Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»

Исследователи факультета географии и земельных наук Латвийского университета Кристап Ламстерс, Марис Криеванс и Янис Карушс после долгой дороги домой чувствуют себя усталыми, но довольны проделанной работой.

Команда провела в антарктической экспедиции более двух месяцев, собрала ценные отложения, образцы почвы и льда, а также получила данные о толщине ледяного купола, структуре, поверхности льда и подледном рельефе островов Аргентинского архипелага. В целом сделано больше, чем намечалось, и получен ценный опыт исследований в Антарктике.

Анализы собранных данных и образцов потребуют как минимум год. Вернуться в Антарктику исследователи планируют через два года.

Ученые Латвийского университета отметили: для того чтобы продолжать долгосрочные исследования в Антарктике, Латвии нужно присоединиться к договору об Антарктике и разработать программу исследований Антарктики. Экспедицию поддержали фонд Латвийского университета (пожертвование ООО Mikrotīkls ), ООО Ceļu būvniecības sabiedrība Igate, ООО Spectre Latvia, магазин Ceļotājs, агентство творческих решений ООО Tribe и ООО Master Foto.