Агентство новостей BNS подверглось кибератаке

Серверы таллиннской редакции агентства новостей «Baltic News Service» (BNS) в пятницу во второй половине дня подверглись кибератаке, в связи с чем передача новостей приостановилась почти на 10 часов.
Неизвестный организатор произвел кибератаку на действующие в сети BNS серверы и устройства в пятницу около 14 часов. В результате прервалась нормальная работа электронной связи агентства, а также передача новостей.
BNS сумело отразить кибератаку около полуночи, и теперь все системы агентства функционируют в обычном режиме. В дальнейшем BNS будет предпринимать меры, необходимые для отражения подобных атак.
Таллиннская редакция BNS приносит своим клиентам извинения за причиненные неудобства.Еще по этой теме