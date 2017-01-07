Агентство новостей BNS подверглось кибератаке

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/frankieleon

Серверы таллиннской редакции агентства новостей «Baltic News Service» (BNS) в пятницу во второй половине дня подверглись кибератаке, в связи с чем передача новостей приостановилась почти на 10 часов.

Неизвестный организатор произвел кибератаку на действующие в сети BNS серверы и устройства в пятницу около 14 часов. В результате прервалась нормальная работа электронной связи агентства, а также передача новостей.

BNS сумело отразить кибератаку около полуночи, и теперь все системы агентства функционируют в обычном режиме. В дальнейшем BNS будет предпринимать меры, необходимые для отражения подобных атак.

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Таллиннская редакция BNS приносит своим клиентам извинения за причиненные неудобства.

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