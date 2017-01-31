СМИ назвали время выхода «операционки» Windows 10 Cloud

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В настоящее время корпорация Microsoft разрабатывает новую операционную систему Windows 10 Cloud. По предварительной информации, производитель представит свой продукт в апреле этого года, передает The Verge.

Как отмечается, новая операционная система Windows 10 Cloud не будет иметь ничего общего с облачными хранилищами. Такое название она получила только благодаря своей легкости.

Она будет значительно упрощена, причем по целому ряду параметров, и предназначена для работы на самых разных компьютерах.

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Как утверждает источник Мэри Джо Фоли из ZDNet, эта операционная система подходит для обладателей устаревших ПК, которые не в состоянии тянуть Windows 10.

По информации источников, Windows 10 Cloud будет конкурировать с Chrome OS и хромбуками.

Ранее сообщалось, что в Сети показали новый дизайн Windows 10, который пока только разрабатывается производителем.

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