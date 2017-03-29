Крупнейшие мобильные операторы Латвии начали предлагать особый iPhone 7 в красном корпусе.

С сегодняшнего дня в LMT и Tele2 стало возможным приобрести недавно выпущенный iPhone 7 и 7 Plus (Product) RED. У LMT полная стоимость новинки - 899 евро, у Tele2 - 889 евро, сообщает Apollo.

В техническом плане красный iPhone 7 не отличается от выпущенных в сентябре iPhone 7 и 7 Plus, он тоже защищен от влаги и пыли.

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Главное отличие — внешний вид, которым iPhone Apple отмечает свое 10-летнее сотрудничество с организацией RED, которая активно поддерживает борьбу с ВИЧ и СПИД.













Aizvērt В Латвии начали торговать красными iPhone 7 LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







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