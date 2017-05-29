Эксперты вычислили возможное происхождение создателей вируса WannaCry

Специалисты по кибербезопасности пришли к выводу, что создателями вируса-вымогателя WannaСry могут быть выходцы из Южного Китая, Гонконга, Тайваня или Сингапура. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

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Как говорится в исследовании американской компании Flashpoint, проведенный лингвистический анализ кода вируса показал, что его создатель является носителем южного диалекта китайского языка.

Один из использованных в первичном коде терминов характерен для южных областей Китая, а также Гонконга, Тайваня и Сингапура, отмечают исследователи. Как передает ТАСС, им также удалось установить, что

изначально код был написан на китайском языке, а затем переведен на английский.

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Ранее американская компания Symantec, занимающаяся разработкой антивирусного программного обеспечения, заявляла, что к созданию вируса WannaCry могут быть причастны северокорейские хакеры. В КНДР эти подозрения опровергли.

Масштабная кибератака, затронувшая около 300 тысяч пользователей в 150 странах, произошла 12 мая. Сообщалось о десятках тысяч хакерских атак с использованием вируса WannaCry, который начал выводить из строя компьютеры и требовать выкуп.

Сообщалось, что Россия больше других стран пострадала от WannaCry. Кибератака, в частности, затронула компанию «МегаФон», МВД, «Сбербанк», Минздрав. О попытке заражения сообщали в РЖД и Центробанке, где подчеркнули, что атака была безуспешной.

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