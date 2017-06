iOS 11 сможет автоматически удалять редко используемые приложения

Как пишет The Verge, речь идет о функции автоматического удаления с устройства редко используемых приложений, которая будет запускаться при исчерпании свободной памяти. При этом система будет удалять только само приложения, сохраняя относящиеся к ним данные и файлы пользователя.

После удаления иконка приложения на рабочем столе станет черно-белой, а при необходимости заново установить программу можно будет, нажав на иконку, и в том случае, если приложение будет по-прежнему доступно в App Store.

You can now “offload unused app” in iOS 11. It deletes the app binary, but keeps the documents and data. pic.twitter.com/X1b7eljXDR— Chris Hannah 👨🏻‍💻 (@chrishannah) 6 июня 2017 г.