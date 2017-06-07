iOS 11 сможет автоматически удалять редко используемые приложения

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Нехватка памяти является проблемой для многих владельцев iPhone, если речь идет о версиях смартфона с небольшим объемом основной памяти, но анонсированная на днях iOS 11 даст пользователям еще один инструмент для освобождения места для новых фотографий или иных файлов.

Как пишет The Verge, речь идет о функции автоматического удаления с устройства редко используемых приложений, которая будет запускаться при исчерпании свободной памяти. При этом система будет удалять только само приложения, сохраняя относящиеся к ним данные и файлы пользователя.

После удаления иконка приложения на рабочем столе станет черно-белой, а при необходимости заново установить программу можно будет, нажав на иконку, и в том случае, если приложение будет по-прежнему доступно в App Store.

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The Verge отмечает, что похожая по сути функция была доступна еще в iOS 9, но тогда она использовалась для временного удаления приложений перед обновлением операционной системы.

Еще одним нововведением iOS 11, касающимся удаления данных с устройств, стала функция, позволяющая удалять старые диалоги в приложении Messages или наиболее объемные переписки.

Напомним, что официальный релиз iOS 11 запланирован на осень, а версия системы для разработчиков уже доступна для скачивания.

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