СМИ: Хакеры из России атаковали 39 штатов Америки

 

Фото: AP/Scanpix

Российские хакеры в ходе президентских выборов в 2016 проникли в избирательную систему 39 американских штатов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

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Агентство отмечает, что кибератака на избирательную систему США, в которой обвиняют российских хакеров, была гораздо масштабнее, чем сообщалось ранее.

Информацию о серии кибератак летом и осенью 2016 года агентству предоставили три источника, знакомых с ходом расследования. По данным одного из них, российские хакеры проникли в системы в общей сложности 39 штатов.

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Отмечается также, что в штате Иллинойс следователи обнаружили доказательства того, что злоумышленники пытались удалить или изменить данные избирателей.

«Масштабы и изощренность атак обеспокоили официальных лиц в администрации экс-президента США Барака Обамы настолько, что они предприняли беспрецедентный шаг - напрямую связались с Москвой по специальному каналу связи», - пишет Bloomberg.

В ФБР отказались комментировать запрос агентства.

Россия отрицает обвинения во вмешательстве в выборы в США. Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что вмешавшиеся в американские выборы хакеры могли быть из США.

На прошлой неделе в сенате прошли публичные слушания, на которых экс-глава ФБР Джеймс Коми дал показания против американского президента. Он обвинил Трампа во лжи и заявил, что во вмешательстве России в выборы президента сомнений нет. По словам Коми, Трамп требовал прекратить расследование против его бывшего советника Майкла Флинна, связанного с РФ.

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