Британским детям помешают смотреть порнографию

С 2018 года жителям Великобритании придется доказывать свое совершеннолетие, чтобы получить доступ к порнографическим ресурсам. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает BBC News.

Сайты для взрослых обяжут установить возрастной контроль, который будет срабатывать при попытке открыть ресурс с территории королевства. Чтобы попасть на портал, от пользователя потребуется предоставить данные своей кредитной карты и доказать совершеннолетие.

Отмечается, что

нарушающие новые правила сайты будут заблокированы интернет-провайдерами.

Следить за исполнением закона будет министр информации Великобритании Мэтт Хэнкок (Matt Hancock). «Все это означает, что пока мы будем наслаждаться свободой сети, у Великобритании будет самая надежная в мире защита детей от интернета», — заявил он.

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Судя по отчетам «Национального общества защиты детей от жестокого обращения», за 2016 год 48 процентов подростков 11-16 лет смотрели онлайн-порнографию. Исследование показало, что 28 процентов столкнулись с порнографией случайно, в то время как 19 процентов искали взрослый контент намеренно.

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