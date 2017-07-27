В Сеть «утекло» название новой ОС Android 8.0

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Вице-президент Android и Chrome OS Хироши Локхаймер опубликовал изображение, в котором намекнул на итоговый вариант названия операционной системы Android 8.0. Предполагается, что ОС получит название в честь газированного напитка Orangina, передает Phonandroid.

Известно, что в последнее время ходило много слухов касательно названия операционной системы. Ожидалось, что она будет названа либо в честь печенья Oreo, или же овсяного печенья (Oatmeal Cookie).

Однако опубликованный снимок говорит о том, что длительное размышление над названием на букву «О» увенчалось версией Orangina. Издание сообщает, что это газированный напиток с цитрусовым вкусом и ароматом, который готовится с использованием апельсинового, лимонного и мандаринового соков, апельсиновой цедры и мякоти.

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В настоящее время остается неизвестной точная дата выхода будущей операционной системы, однако предполагается, что презентация состоится в августе этого года.

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