Просто бесит! Британка решила продать доставшего ее мужа через Facebook

Британка Тереза Тернер страдает от мисофонии — нетерпимости к звукам — и ненавидит, когда кто-то громко ест возле нее.

Однажды её муж Роб играл в видеоигру, где главный герой всё время что-то жевал. Терезу это очень раздражало, и она попросила мужа перестать играть, а потом опубликовала в «Фейсбуке» объявление о продаже супруга.

— У меня есть 33-летний муж, который больше мне не нужен по той причине, что он действует мне на нервы! Я не хочу никаких денег и отдаю его бесплатно первому, кто за ним придет, — написала женщина, добавив, что супруг приучен к туалету.

Тереза надеялась увидеть под публикацией слова поддержки, но вместо этого в комментариях оказалось множество предложений от одиноких женщин забрать Роба. К тому же всего за несколько часов публикацию прокомментировали и оценили более трехсот человек. Увидев количество потенциальных покупательниц, женщина изменила свое решение.

— Мой муж до сих пор смеется над этим, — рассказала Тереза. — Я рада, что моя глупая выходка заставила посмеяться и других людей.

Женщина отметила, что очень рада тому, что у её супруга хорошее чувство юмора. За ним никто не пришёл, а вскоре пара отпраздновала четвёртую годовщину свадьбы.