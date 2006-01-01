Twitter вдвое увеличил лимит длины сообщения

Специалисты социальной сети Twitter испытывают новую функцию, которая позволит размещать в ней сообщения объемом до 280 символов. Об этом говорится в официальном блоге компании.

Идея нравится не всем пользователям: некоторые считают, что компания добровольно отказывается от признака, который выделил ее среди других соцсетей.

В компании считают иначе: там указывают, что многие пользователи Twitter испытывают неудобства в связи с наличием в настоящее время лимита в 140 знаков в сообщениях. Twitter приводит данные о том, что до 9% всех англоязычных твитов «упираются» в лимит 140 символов. Как подчеркивается в заявлении, руководство микроблога стремится к тому, чтобы люди во всем мире могли с легкостью высказываться в Twitter, и потому «намерено опробовать увеличенный лимит - в 280 знаков».

Данное новшество не будет распространяться на японский, китайский и корейский языки, так как они позволяют выразить мысль меньшим числом символов,

отмечает ТАСС. По подсчетам соцсети, там на типовые предложения уходит вдвое меньше знаков.

Согласно опубликованной в блоге информации, в настоящее время указанная функция доступна для тестирования небольшой группе пользователей. Когда именно могут вступить в силу изменения для всей аудитории социальной сети, пока не уточняется.

Twitter был создан в 2006 году, в настоящее время насчитывается около 320 млн его активных пользователей. Он входит в число наиболее посещаемых ресурсов в интернете. Грядущее удлинение формата сообщений - первое за 11 лет. Впрочем, ранее Twitter перестал учитывать в 140 знаках ссылки на фото и видео, а также имена упомянутых пользователей.