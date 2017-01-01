Президент Microsoft: За вирусом WannaCry стоит КНДР

Президент компании Microsoft Брэд Смит полагает, что за вирусом WannaСry, атаковавшим компьютеры по всему миру в мае 2017 года, стоит правительство КНДР. Об этом он рассказал в интервью ITV News.

По его мнению, власти Северной Кореи для осуществления своей атаки воспользовались украденными у Агентства национальной безопасности (АНБ) США «киберинструментами или оружием».

Напомним, в мае программа-вымогатель WannaCry заблокировала тысячи компьютеров по всему миру. Общий ущерб от хакерской атаки составил миллиард долларов.