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Facebook запустит дополнительную ленту рекомендаций

korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Компания Facebook тестирует дополнительную ленту, которая станет альтернативой для уже существующей и получит название Explore. Она будет отображать публикации страниц и людей, которые будут основываться на интересах пользователя, передает TechCrunch.

«Мы начинаем внедрять дополнительную ленту популярных статей, видео и фотографий, которая автоматически подстраивается под каждого человека в зависимости от того, какой контент ему интересен», - цитирует слова представителей соцсети издание.

«Мы услышали от людей, что они хотят получить легкий способ находить интересный контент от страниц, с которыми они не взаимодействовали», - отмечают разработчики.

Ожидается, что в новой ленте появятся фото, статьи, посты и видео со страниц, за которыми пользователи не следят.

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