Акселератор 500 Startups объявил отбор стартапов на предпосевной стадии

Расширяя горизонты Digital Freedom Festival, акселератор 500 Startups из США призвал стартапов на предпосевной стадии (pre-seed) принять участие в конкурсе (startup pitch). У победителя будет возможность получить знания, косвенное финансирование и другие инструменты для поддержки на сумму более чем 100 000 долларов США. Срок подачи заявок – 10 ноября.

Соучредитель Digital Freedom Festival Дагния Леиня: «Рига – единственное место в Европе, где акселератор 500 Startups из США организует конкурс startup pitch - отбор новых предприятий. Это «золотой билет» для стартапов нашего региона и возможность получить не только финансирование в объеме более 100 000 долларов, но и знания и опыт в Сан-Франциско. Вам не нужно будет проходить долгий путь в Кремниевую долину, чтобы представить свою идею, Кремниевая долина приходит к нам в Ригу, чтобы вы могли заявить о себе всему миру!»

Предприятия, которые пройдут первый этап отбора, 26 ноября смогут поучаствовать в программе менторинга 500 Startups, в свою очередь, 3-5 лучших предприятий 29 ноября смогут представить свою идею местным и международным инвесторам, средствам массовой информации и другим посетителям Digital Freedom Festival, что позволит стать узнаваемыми и наладить новые контакты. Победитель конкурса получит путёвку на финальный этап отбора в Кремниевой долине в следующий «призыв» акселератора.

Участие в 500 Startups конкурсе предоставит возможность усовершенствовать и представить свою идею, получить оценку продукта от представителей и экспертов отрасли, получить доступ к контактам мирового уровня и инвесторам.

В прошлом году 500 Startups конкурс выиграла компания из Латвии Funderful и предприятие из Финляндии SkenarioLabs.