Жители Латвии чаще подключаются к интернету с компьютера

Большинство жителей Латвии, или 41% чаще подключаются к интернету с компьютера, а не со смартфона или планшета, свидетельствуют данные глобального исследования «Connected Consumer» компании «Kantar TNS».

38% ответили, что одинаково часто подключаются к интернету со всех устройств, а 17% заявили, что чаще используют для этой цели смартфон.

В Эстонии 45% респондентов упомянули все устройства, 35% чаще подключаются к интернету на компьютере, а 17% - на смартфоне.

В Литве 40% особо не выделили ни одно из устройств, 34% заявили, что чаще используют компьютер, а 20% - смартфон.

В исследовании «Connected Consumer» приняли участие респонденты из более чем 60 стран во всем мире.