Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X

Такой эффект возникает после того, как на экране долгое время было открыто высококонтрастное яркое изображение. Выгорание дисплея, пишет Mashable, стало «головной болью» для Google со смартфонами Pixel 2 XL.

На сайте техподдержки Apple выложена инструкция, как предотвратить выгорание дисплея Super Retina, который сама компания называет «лучшим в отрасли».

Продажи iPhone X начались 3 ноября.

Как уже писал Русский TVNET, в этот день с самого утра у магазина официального дилера Capital на улице Бривибас в Риге образовалась очередь из желающих приобрести новый смартфон iPhone X.

Как сообщает портал mixnews.lv, стоимость смартфона начиналась от 1127 евро.

Тем временем, старт продаж в России вызвал небывалый ажиотаж в Москве. Утром в пятницу, 3 ноября, к открытию магазина re:Store на Тверской улице собрались около 500 человек.

Отмечается, что очередь начала образовываться еще за несколько дней до события. Как отметила представитель re:Store Людмила Семушина, такое происходит впервые.

«Мы не ожидали столько людей», – рассказала она агентству.