Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X

Apple предупредила о возможности выгорания дисплея iPhone X, передает Mashable.
Такой эффект возникает после того, как на экране долгое время было открыто высококонтрастное яркое изображение. Выгорание дисплея, пишет Mashable, стало «головной болью» для Google со смартфонами Pixel 2 XL.
На сайте техподдержки Apple выложена инструкция, как предотвратить выгорание дисплея Super Retina, который сама компания называет «лучшим в отрасли».
Продажи iPhone X начались 3 ноября.
Как уже писал Русский TVNET, в этот день с самого утра у магазина официального дилера Capital на улице Бривибас в Риге образовалась очередь из желающих приобрести новый смартфон iPhone X.
Как сообщает портал mixnews.lv, стоимость смартфона начиналась от 1127 евро.
Тем временем, старт продаж в России вызвал небывалый ажиотаж в Москве. Утром в пятницу, 3 ноября, к открытию магазина re:Store на Тверской улице собрались около 500 человек.
Отмечается, что очередь начала образовываться еще за несколько дней до события. Как отметила представитель re:Store Людмила Семушина, такое происходит впервые.
«Мы не ожидали столько людей», – рассказала она агентству.