Любителей совершать покупки в китайских интернет-магазинах ждет неприятный сюрприз

Систему налогообложения электронной торговли в ЕС ждут перемены. В числе прочего будет введена пошлина и на посылки с товарами стоимостью менее 22 евро, которые раньше не попадали под налогообложение.

В случае сделок в рамках трансграничной интернет-торговли с продавца или поставщика услуги будет взиматься НСО, который установлен в стране покупателя, но если ежегодный оборот компании не превышает 10 тысяч евро в год, то к сделке будет применяться домашняя ставка налога с оборота, пишет rus.err.ee.

Также будет введен налог на посылки с товарами стоимостью менее 22 евро, которые раньше не попадали под налогообложение;

цель налогового пакета - сделать фискальную систему ЕС более простой, уменьшить бюрократию,

улучшить условия конкуренции предприятий и гарантировать справедливое поступление налогов.

Предполагаемые даты введения новых налоговых правил в силу пока не сообщаются.