Digital Freedom Festival соберет в Риге участников из 25 стран мира

Фестиваль технологий, стартапов, политики и стиля жизни Digital Freedom Festival состоится 27-28 ноября в Риге. Он будет проводиться на 6 сценах и соберёт более 100 докладчиков со всего мира, которые выступят на конференции, чтобы обсудить последние новинки в области технологий и их влияние на стартапы, корпорации, политику и стиль жизни.

«Мы рады, что участие в фестивале подтвердили уже 1000 участников из 25 стран мира, в том числе более 100 стартапов. В течение двух дней каждый сможет ощутить «дыхание мира» в области новейших технологий. Мы попытаемся опередить события и обсудим, как технологии могут помочь нам в бизнесе, в стране и – да! – также поднять планку качества личной жизни на следующий уровень развития и ускорения, то есть как всем нам извлечь пользу из технологической революции», - отмечает соучредитель Digital Freedom Festival Дагния Леиня.

«Технологии – это завтрашний день государств, городов и каждого человека в отдельности. Умение развивать технологические навыки, способствовать созданию благоприятной среды для деятельности стартапов, создавать синергию между новыми предприятиями и корпорациями в большой степени определит конкурентоспособность Латвии в будущем. Будучи маленькой страной, мы имеем возможность быть более динамичными, более творческими и открытыми новым идеям – именно эту возможность нам необходимо использовать», - добавляет вице-премьер, министр экономики Латвийской Республики Арвил Ашераденс.

Основные темы: искусственный интеллект, интеллектуальные города, кибербезопасность, зелёные технологии, FinTech и цифровая детоксикация (digital detox).

Фестиваль откроет президент Латвийской Республики Раймонд Вейонис. На главной сцене фестиваля с докладами выступят учредитель исследовательского центра NASA ведущей мировой лаборатории идей Singularity University в Кремниевой долине (США) Катрин Миронюк (Kathryn Myronuk), руководитель Центра кибербезопасности НАТО Мерле Майгре (Merle Maigre) и директор по инновациям предприятия Brandwidth Дин Джонсон (Dean Johnson) из Великобритании, который на интерактивной презентации продемонстрирует, насколько тонка граница между человеком и машиной. Кроме того, приглашённые любители технологий будут дискутировать о будущем городов, этике и коммуникации.

Состоятся дискуссии о будущем искусственного интеллекта, где выступит директор программ акселератора искусственного интеллекта Rockstart Марьел Квекел (Marjel Quekel) из Нидерландов и соучредитель и руководитель SIFR AB Таави Таммисте (Taavi Tammiste) из Эстонии. Lattelecom представит также электронный индекс Латвии – оценку электронной среды в государственных учреждениях и самоуправлениях, где анализируется, насколько активно государственные учреждения и самоуправления используют решения, предлагаемые современными технологиями, для улучшения качества услуг и их доступности для населения и предприятий.

Основной темой Norvic Investors Lounge будут финансовые технологии, там выступят руководитель отдела стартапов и инноваций Европейской комиссии Петерис Зилгалвис (Pēteris Zilgalvis) и руководитель по связям с государственными учреждениями Transferwise Флора Колеман (Flora Coleman) из Великобритании и многие другие, в том числе специалисты по блокчейну (blockchain) и криптовалюте.

Magnetic Latvia Business Center Латвийского Агентства по инвестициям и развитию сможет почерпнуть вдохновение от успешных латвийских стартапов. В Green Innovation Lounge состоятся дискуссии по зелёным технологиям и их возможностям спасти планету. В свою очередь, в Lifestyle Lounge будут обсуждаться изменения стиля жизни в век технологий, синергия искусства и технологий для будущего моды и продуктов питания.

В рамках фестиваля также состоятся 5 конкурсов для стартаперов (startup pitch), которые организует ведущий мировой акселератор 500 Startups (США), акселератор искусственного интеллекта Rockstart (Нидерланды), Латвийская ассоциация бизнес-ангелов (LatBAN), инициатива Европейского института инноваций и технологий Climate-Kic и проект EstLat Accelerate.

Полная программа фестиваля здесь >>>