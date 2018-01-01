Опасно: Веб-констебль рассказала о коварности тестов в Facebook

Видели ли вы, как ваши друзья в «фейсбуке» делятся своими снимками в облике кинозвезды или представителя другого пола, обработанными через nametests.com и с использованием FaceApp? На самом деле это новый коварный способ получить доступ к вашей личной информации, предупреждает веб-констебль Маарья Пунак.

Если вы среди тех, кто уже сделал тест, строго рекомендуется войти в свои настройки в Facebook-аккаунте и удалить там права приложения на твои текущие и будущие публикации, а также на другую информацию, пишет Postimees.

Сам по себе сайт Nametests.com опасности не представляет, однако он получает доступ к личной информации пользователя, которую можно перепродать желающим. «Что касается FaceApp, то советую погуглить их методы обеспечения безопасности предоставленной им информации (или недостатки этих методов) и лишь тогда решать, хотите ли вы продолжать пользоваться этим приложением или нет», - сказала Пунак.

Программы распознавания лиц очень популярны уже несколько лет, считается, что уже сейчас люди должны защищать изображение своего лица так же, как и другие личные данные.

«Один из способов защиты как раз и заключается в том, чтобы не загружать фотографии, похожие на паспортные, в неизвестные приложения», - подчеркнула Пунак.