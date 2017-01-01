Интернет охладел к биткоину

Количество запросов в Google по слову «биткоин» с декабря 2017 года упало на 82 процента, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Google Trends.

Число твитов о криптовалюте к середине марта упало до 63 тысяч с пика в 155,6 тысячи 7 декабря, приводит агентство статистику BitInfoCharts. Кроме того, с 13 декабря, по данным Blockchain.info, объем биткоин-транзакций сократилось на 60 процентов.

Bloomberg связывает сокращение интереса к криптовалюте с падением ее стоимости. В конце 2017-го биткоин достиг максимальных в своей истории значений — около 20 тысяч долларов, в последний месяц его цена колеблется в пределах 8-11 тысяч долларов.

«Люди поняли, что биткоин — это не безрисковая и сулящая быстрое обогащение возможность, и потеряли к нему интерес», — сказал изданию старший аналитик Digital Asset Research Лукас Нуцци.

Похожего мнения придерживается глава исследовательской Endpoint Technologies Associates Inc. Роджер Кей: «Те, кто поздно пришел к инвестициям в биткоин, прогорели. Те, кто размышляет, как быстро разбогатеть, осознают, что после подъема биткоин может опуститься, и, вероятно, эта криптовалюта — не путь к богатству».