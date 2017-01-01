Apple запретила работникам «сливать» информацию под угрозой увольнения

Издание Bloomberg обнародовало текст меморандума Apple, в котором компания, в частности, требует от сотрудников прекратить «слив» информации о предстоящих событиях в СМИ. По данным агентства, в прошлом году Apple провела конфиденциальную встречу с сотрудниками, на которой шла речь о прекращении утечек.

С тех пор СМИ, в том числе Bloomberg, опубликовали подробности о iPhone X, новом Apple TV, новом Apple Watch с LTE, новых моделях iPad, улучшении программного обеспечения и детали о предстоящих наушниках iPhone и AirPods.

Таким образом, в 2017 году, согласно тексту меморандума Apple, в утечках уличили 29 сотрудников. Их уволили, а 12 человек - арестовали.

В компании отметили, что утечка информации о новом продукте может негативно повлиять на продажи текущих моделей,

дать соперникам больше времени для конкурентоспособного ответа, и приведет к меньшему объему продаж, когда новый продукт будет запущен.

Ранее стало известно, что Apple смогла привлечь в ряды своих специалистов топ-менеджера Google Джона Джианнандреа, который заведовал в корпорации подразделением по искусственному интеллекту и поисковым системам.