Легендарный российский космонавт из-за безделья и ушел из отряда

 

Фото: AP/SCANPIX

Геннадий Падалка ушел из отряда космонавтов Роскосмоса. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает «Московский комсомолец». По информации издания, такое решение было принято несколькими днями ранее. ВотрядеПадалка будет числиться до 28 апреля, а затем покинет его.

За последнее время Центр подготовки оставили около десяти космонавтов, в том числе Олег Котов, Сергей Ревин, Сергей Волков. Как отмечает «МК», причиной многие называют внутренние организационные проблемы в Центре.

Полковник ВВС России Геннадий Падалка прокомментировал ТАСС свой уход из отряда космонавтов.

Реклама

«Надоело бездельничать. Перспективы на полет нет. Работы в Центре [подготовки космонавтов] для меня тоже нет»,

— сказал он. В отряде полковник проработает до 28 апреля.

Падалка, являющийся рекордсменом по суммарной продолжительности нахождения в космосе (878 дней), отметил, что готов отправиться в шестой орбитальный полет, чтобы достичь отметки в тысячу дней, однако его не назначают в экипаж.

Исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев выразил сожаление в связи с уходом Падалки. «Когда грамотный, опытный и такой мотивированный человек с прекрасной летной карьерой уходит из отряда, у меня это вызывает чувство сожаления», — сказал он в беседе с РИА Новости. В Центре подготовки космонавтов, в свою очередь, отметили, что не видят большой трагедии в увольнении 58-летнего рекордсмена.

Геннадий Падалка участвовал в пяти полетах, 10 раз выходил в открытый космос. В свой первый полет он отправился в августе 1998 года, в пятый — в марте 2015-го. В апреле 1999-го ему присвоили звание Героя России.

Еще по этой теме
Выходной в космосе: экипаж МКС замер в невесомости

Выходной в космосе: экипаж МКС замер в невесомости

Умер легендарный космонавт Георгий Гречко

Умер легендарный космонавт Георгий Гречко


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Dzidriņas, 99000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 59800 EUR

reklama.vesti.lv

В доме у жительницы Резекне появился «Чужой»: ученые, помогите! Новости

В доме у жительницы Резекне появился «Чужой»: ученые, помогите!

В Тихом океане рухнул истребитель ВВС США Новости

В Тихом океане рухнул истребитель ВВС США

Стиль Кейт Миддлтон: от джинсов с кедами до костюма от Armani Wo&Men

Стиль Кейт Миддлтон: от джинсов с кедами до костюма от Armani

Нагиев намекнул, что несвободен и работает ради любимой женщины Showbiz

Нагиев намекнул, что несвободен и работает ради любимой женщины

Психологи рассказали, что означает активность в соцсетях Wo&Men

Психологи рассказали, что означает активность в соцсетях

Космос

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 