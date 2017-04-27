Cassini запечатлел Сатурн с рекордно близкого расстояния

 

Фото: AP/Scanpix

Космический станция Cassini, которая в среду достигла пространства между Сатурном и его кольцами, прислала первые снимки. На них вторая по величине планета Солнечной системы запечатлена с рекордно близкого расстояния, приблизительно в 3 тысяч километров. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

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Во время прохода между кольцами планеты связь с Cassini была временно утрачена. Однако в настоящее время аппарат передает данные, полученные при приближении к Сатурну.

«Мы это сделали! Cassini находится в контакте с Землей и отправляет данные после успешного погружения в зазор между Сатурном и его кольцами»,

- отмечается в Twitter-аккаунте NASA.

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Космическая станция Cassini была запущена в космос в 1997 году. Ее стоимость составляет более трех миллиардов долларов. Она была запущена для изучения Сатурна, а также его спутника Титана.

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