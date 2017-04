Cassini запечатлел Сатурн с рекордно близкого расстояния

Во время прохода между кольцами планеты связь с Cassini была временно утрачена. Однако в настоящее время аппарат передает данные, полученные при приближении к Сатурну.

«Мы это сделали! Cassini находится в контакте с Землей и отправляет данные после успешного погружения в зазор между Сатурном и его кольцами»,

- отмечается в Twitter-аккаунте NASA.

Twitter

Wow! 👀 at these @CassiniSaturn images from its 1st dive between the planet & its rings! Our closest look EVER: https://t.co/Ih1GUYt6qK pic.twitter.com/1pPwcgpraG— NASA (@NASA) 27 апреля 2017 г.