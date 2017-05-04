SpaceX назвала сроки запуска интернет-спутников

 

Фото: AP/Scanpix

Компания SpaceX озвучила сроки запуска спутников для раздачи интернета. По словами вице-президента Патрисии Купер, до конца этого года будет запущен первый спутник, а в целом планируется запустить более 4 тысяч аппаратов до 2024 года, передает CNBC

Купер отметила, что первый спутник станет тестовым. Запуск второго на орбиту Земли планируется в 2018 году.

Для выполнения данной задачи в компании планируют задействовать ракеты-носители Falcon 9.

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В целом же до 2024 года SpaceX намерена осуществить запуск 4425 аппаратов, которые будут функционировать на высоте от 1110 до 1325 километров.

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