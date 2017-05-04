NASA показало «нырок» Cassini в атмосферу Сатурна

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Американское космическое агентство NASA опубликовало видео с полетом зонда Cassini через верхние слои атмосферы Сатурна.

Анимация была сделана на основе фотографий, полученныз во время «нырка» Cassini через промежуток между кольцами и планетой.

Во время этого пролета камеры зонда работали фактически непрерывно и получали снимки облаков и верхних слоев атмосферы Сатурна на протяжении часа.

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Специалисты NASA выбрали самые удачные фотографии Cassini и скомпоновали их в короткий видеоролик, демонстрирующий то, что «видел» зонд во время первого контакта с планетой.

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Ролик начинается с видео урагана на северном полюсе Сатурна, имеющего форму шестигранника.

Первый пролет между кольцами Сатурна и его атмосферой станет последней миссией зонда по сбору научных данных, которая, если все пойдет по плану, закончится в сентябре.

В конце апреля Cassini успешно произвел гравитационный маневр, сблизившись со спутником Сатурна Титаном, что должно в конечном итоге перевести космическую станцию на траекторию самоуничтожения.

Ученые надеются, что эта орбита позволит зонду определить продолжительность дня Сатурна, а также возраст его колец.

Но эта же орбита станет причиной падения зонда в плотные слои атмосферы Сатурна. После вхождения станции в плотные слои атмосферы зонд просто сгорит.

Cassini был запущен 15 октября 1997 года для изучения Сатурна и его спутника Титана, на котором ученые подозревают существование жизни.

Однако случайные фотографии другого спутника Энцелада настолько поразили ученых, что они решели переписать программу полета космического аппарата.

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