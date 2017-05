Зонд Juno записал космическую «песню» Юпитера

Издание сообщает, что исследователи NASA создали звуковой файл, используя данные, переданные на Землю Juno во время его рекордно близкого прохождения от Юпитера.

Видео

Сообщается, что данные, переданные зондом, на самом деле представляют собой измерение плотности плазмы в ионосфере, однако записанные волны в действительности выше того диапазона, который способно уловить человеческое ухо.

Twitter

Jupiter's poles are covered in cyclones, some as big as the Earth - That & more new results from @NASAJuno. Details: https://t.co/itx189c0jM pic.twitter.com/M9YZVQiNIG— NASA (@NASA) 26 мая 2017 г.