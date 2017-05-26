Зонд Juno записал космическую «песню» Юпитера

 

Фото: AP/Scanpix

NASA обнародовало аудиофайл с «космической музыкой» Юпитера, которую удалось записать зонду Juno. Специалисты агентства отмечают, что такие звуки возникают при взаимодействии магнитного поля планеты и солнечного ветра, передает Mashable.

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Издание сообщает, что исследователи NASA создали звуковой файл, используя данные, переданные на Землю Juno во время его рекордно близкого прохождения от Юпитера.

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Сообщается, что данные, переданные зондом, на самом деле представляют собой измерение плотности плазмы в ионосфере, однако записанные волны в действительности выше того диапазона, который способно уловить человеческое ухо.

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