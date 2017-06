NASA сделала снимок «нити жемчужин» на Юпитере

Три светлых овальных урагана, расположенные в верхней части снимка, известны как «нить жемчужин». Каждый из ураганов шире Земли и вращается на скорости сотен километров в час. Более светлые регионы – области, в которых газ поднимается вверх, а низкие – где опадает.

Снимок был сделан «Юноной» на расстоянии 33,4 тысячи километров от поверхности Юпитера.

«Юнона» была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, она является частью программы New Frontiers.

