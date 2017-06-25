NASA сделала снимок «нити жемчужин» на Юпитере

 

Фото: Снимок NASA

NASA представило снимок, на котором можно увидеть темную и светлую полосу из ураганов на Юпитере.

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Три светлых овальных урагана, расположенные в верхней части снимка, известны как «нить жемчужин». Каждый из ураганов шире Земли и вращается на скорости сотен километров в час. Более светлые регионы – области, в которых газ поднимается вверх, а низкие – где опадает.

Снимок был сделан «Юноной» на расстоянии 33,4 тысячи километров от поверхности Юпитера.

«Юнона» была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, она является частью программы New Frontiers.

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До «Юноны» на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но «Юнона» первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса. Аппарат прибыл на орбиту Юпитера в июле прошлого года.

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