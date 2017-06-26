SpaceX впервые в своей истории запустила две ракеты со спутниками за два дня

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Американская корпорация SpaceX Илона Маска в ночь на 26 июня успешно вывела в космос 10 телекоммуникационных спутников Iridium Next при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Космические аппараты компании Iridium Communications были благополучно выведены на орбиту спустя 57 минут после запуска. Этот запуск стал для SpaceX вторым за последние 48 часов: такого результата корпорация добилась впервые в своей истории.

ТАСС передает, что, несмотря на неблагоприятную погоду, SpaceX также удалось вернуть отработанную первую ступень Falcon 9 - она приземлилась на дистанционно управляемую платформу в Тихом океане. Верхняя ступень носителя достигла расчетной высоты на десятой минуте полета.

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что в ракете использовались новые рули, которые «сработали даже лучше, чем предполагалось».

«Они должны справиться с неопределенным количеством полетов без дополнительного обслуживания», - выразил уверенность руководитель корпорации.

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Особенность этих рулей заключается в том, что каждый из них отлит из цельного куска титана, способного выдержать без защитной оболочки нагрев при повторном вхождении в плотные слои атмосферы.

Отметим, что спутники Iridium Next принадлежат международному оператору мобильной телефонной связи, который в партнерстве с франко-итальянской Thales Alenia Space поставил задачу собрать и испытать 81 спутник. Запуски по меньшей мере 75 из таких аппаратов поручено проводить SpaceX.

Предыдущий запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником на борту состоялся в пятницу, 23 июня. В результате запуска на орбите появился болгарский геостационарный спутник связи BulgariaSat-1.

Таким образом, общее число запусков SpaceX в этом году достигло девяти, тогда как за весь прошлый год корпорация Илона Маска произвела только восемь запусков.

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