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Перед гибелью зонд «Кассини» снял таинственный объект в космосе

TOPnews.ru
Фото: EPA/LETA

Космический аппарат Кассини сделал, как сообщают представители NASA, последний в своем продолжительном путешествии снимок Сатурна. На нем он захватил часть колец газового гиганта, а также запечатлел некий загадочный космический объект, сразу вызвавший заинтересованность у общественности.

Космический аппарат Кассини сделал, как сообщают представители NASA, последний в своем продолжительном путешествии снимок Сатурна. На нем он захватил часть колец газового гиганта, а также запечатлел некий загадочный космический объект, сразу вызвавший заинтересованность у общественности.

У Сатурна есть луны, которые называются «пастухами». На 2010 год было известно не менее 62 спутников гиганта. Однако «Пегги» не была одним из них.

Более того, ученые предполагают, что это может быть и не «Пегги», а только образующаяся луна.

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