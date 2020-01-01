Китай вывел на орбиту первые спутники своей навигационной системы

Китай в воскресенье, 5 ноября, провел успешный пуск ракеты-носителя «Чанчжэн 3Б» с двумя спутниками навигации «Бэйдоу 3» с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Старт произошел в 19:45 по местному времени, сообщило агентство Синьхуа.

Выведенные на орбиту спутники стали первыми в проекте создания китайской навигационной системы «Бэйдоу». В настоящее время глобальные системы навигации есть только у США (GPS) и России (ГЛОНАСС).

Разработка системы «Бэйдоу» началась в 1994 году.

Планируется, что она полностью заработает в 2020 году, когда на орбите будут функционировать 30 спутников.

В августе сообщалось, что ученым Китая удалось создать новый ионный двигатель, который можно использовать для обеспечения маневрирования космических спутников.