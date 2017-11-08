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Двигатель для ракеты Falcon 9 взорвался во время испытаний

korrespondent.net
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Илон Маск | Фото: Reuters/Scanpix

Двигатель нового поколения для ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска взорвался во время испытаний. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.

Инцидент во время испытаний произошел в минувшее воскресенье на одном из объектов компании в Техасе.

Elon Musk’s SpaceX suffers a rocket-engine failure during testing

В среду компания подтвердила произошедшее, отметив, что никто из персонала не пострадал. Речь идет о ракетном двигателе Merlin нового поколения, разработкой которого занимается SpaceX. В компании заверили, что проводят тщательное и абсолютно прозрачное расследование причин взрыва.

Представитель SpaceX уточнил, что двигатель, который взорвался, был новым и ни разу не использовался.

США
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