S7 и «Роскосмос» построят орбитальный космодром

Как сообщил источник издания, будущий орбитальный комплекс планируется использовать для запуска, стыковки, сборки, заправки, снабжения и обслуживания космических объектов на орбите Земли, включая их отправку на межорбитальные и межпланетные траектории. Для транспортного обеспечения новой структуры планируется использовать космодром «Морской старт», с которого в ближайшие годы будут запускать ракеты «Зенит», а в перспективе - новые ракеты-носители «Союз-5». Кроме того, для плавучего космодрома предполагается создание нового грузового корабля.

Детальные условия договора между «Роскосмосом» и S7 будут оговорены в отдельном двухстороннем соглашении о государственно-частном партнерстве в области космической деятельности, которое стороны планируют подписать после завершения сделки по покупке группой S7 космодрома «Морской старт», которая в настоящее время находится на стадии межгосударственного согласования.

По словам научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, орбитальный космодром целесообразнее было бы создавать не с нуля, а на базе инфраструктуры Международной космической станции (МКС).

"МКС уже сегодня представляет собой некий орбитальный космодром, с которого регулярно запускают наноспутники. Но запускать что-то покрупнее с нее не получается. В перспективе на орбите потребуется проводить испытания, тестирование и при необходимости ремонт крупных спутников, которые будут отправляться дальше, на более высокие или отлетные траектории", - сказал Моисеев, уточнив, что орбитальный космодром должен представлять собой своего рода "постоялый двор", где можно отдохнуть, подремонтироваться и дозаправиться перед дальним путешествием".

Напомним, что S7 подписала контракт на покупку плавучего космодрома «Морской старт» с группой компаний Sea Launch (дочерняя структура РКК «Энергия») в сентябре прошлого года. Соглашение предусматривает покупку командного судна Sea Launch Commander, пусковой платформы Odissey и наземной инфраструктуры в Калифорнии. Также российская корпорация подписала с РКК «Энергия» соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу по возобновлению эксплуатации «Морского старта» и по созданию транспортной инфраструктуры в космосе.