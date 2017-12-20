SpaceX показала фото первой ракеты Falcon Heavy

Основатель американской аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем микроблоге три фотографии тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, первый запуск которой SpaceX планирует осуществить в январе 2018 года.

Судя по снимкам, первые две ступени ракеты уже собраны, и инженерам осталось разместить на ней головную часть. Ранее Маск заявил, что в качестве груза для ракеты будет использоваться его личный электромобиль Tesla Roadster.

Напомним, ракета-носитель тяжелого класса Falcon Heavy разрабатывается на базе используемой SpaceX в настоящее время ракеты Falcon 9. Согласно заявленным характеристикам, Falcon Heavy сможет выводить на околоземную орбиту до 54,4 тонны груза, а на Марс она сможет доставлять до 13,6 тонны груза.

Falcon Heavy at the Cape pic.twitter.com/hizfDVsU7X— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2017

Первая ступень ракеты включает в себя три первых ступени Falcon 9, и предполагается, что все они будут многоразовыми и смогут совершить посадку во время грядущего запуска. При этом в качестве боковых блоков первой ракеты Falcon Heavy используются уже побывавшие в космосе ступени Falcon 9. Не исключено, что Space X также предпримет попытку вернуть на Землю и вторую ступень ракеты.

Изначально первый запуск Falcon Heavy был запланирован на 2013 год, однако затем сроки неоднократно сдвигались, в том числе из-за крушения ракеты-носителя Falcon 9 в июне 2015 года. Весной 2017 года сообщалось о планах по запуску ракеты летом, потом старт был отложен до ноября.

В настоящее время SpaceX также ведет разработку ракеты BFR (Big Falcon Rocket), которая должна прийти на смену ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy. Первый запуск BFR запланирован на 2022 год, в перспективе ракету планируется использовать как для беспилотных, так и для пилотируемых миссий. Ракета BFR проектируется для осуществления межпланетных полетов и создания колонии на Марсе. Она будет оснащена новыми двигателями Raptr. Кроме того, BFR изначально проектируется с учетом повторного использования как первой, так и второй ступени.