Путин объявил о подготовке российской миссии к полету на Марс

Президент РФ Владимир Путин во второй части документального фильма Андрея Кондрашова «Путин», размещенном в соцсетях, рассказал о грандиозных планах России по освоению космического пространства. Речь идет о беспилотных и пилотируемых пусках, а также об исследованиях Марса и лунной программе.

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследования Марса. Первое совсем скоро, в 2019 году. Потом собираемся запустить в сторону Марса миссию», - сказал глава государства.

Как рассказал российский лидер, в лунную программу, над которой будет работать Россия, войдет исследование полюсов спутника Земли. «Новое продолжение исследований Луны. Не как Советский Союз - наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основание полагать, что там может быть вода», - сообщил Путин.

«Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса»,

- считает президент. По его мнению, «сейчас у многих стран с достаточно высоким уровнем технологического развития, в том числе и у России, есть шанс стать лидерами». «Мы создали базу для следующего шага вперед. Надо ее использовать как трамплин для резкого движения вверх и вперед, и у нас есть все шансы для этого рывка», - резюмировал он.

Напомним, во вторник, 13 марта, президент США Дональд Трамп во время посещения военно-воздушной базы Мирамар (штат Калифорния) анонсировалсоздание космических войск. «Новая национальная стратегия по космосу признает, что космос - это тоже [потенциальное] поле боя, такое же, как суша, воздух и море», - пояснил американский лидер. России идея не понравилась - вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий космическую сферу, считает, что размещением оружия в космосе «США открывают ящик Пандоры».

Что касается Марса, на этой неделе основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его компания работает над межпланетным кораблем, который будет готов к коротким полетам в первой половине 2019 года.

Ранее Маск анонсировал план освоения Марса и создания на Красной планете постоянной колонии. Предполагалось, что первый беспилотный запуск нового корабля SpaceX к Марсу состоится в 2022 году - в рамках этой миссии на Марс должны быть доставлены различные грузы для будущих поселенцев. Первые люди, по мнению Маска, могут полететь на Марс только в 2024 году.

Как сообщалось, Европейское космическое агентство и «Роскосмос» в 2020 году планируют отправить на Марс второй этап совместной миссии ExoMars. Программа предполагает высадку на поверхность планеты десантного модуля с посадочной платформой и ровера. Первый этап миссии ExoMars, запущенной в 2016 году, состоял из орбитального аппарата TGO и десантного модуля Schiaparelli. При этом Schiaparelli потерпел крушение при посадке.

Миссия 2020 года будет состоять из европейского марсохода и разработанной российскими учеными и инженерами посадочной платформы, которая будет проводить длительные климатические измерения для проверки существующих моделей атмосферы Красной планеты.

«Роскосмос» также в ближайшие два года запланировал отправку к спутнику Земли миссии «Луна-25» для отработки технологии мягкой посадки на южный полюс небесного тела.

В «Роскосмосе» радиостанции «Говорит Москва» в четверг, 15 марта, подтвердили подготовку экспедиции на Марс. При этом конкретная дата полета не называется. Сначала будет запущена ракета к Луне, пояснили в госкорпорации.

"Все согласно ФКП (Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы. - Прим. NEWSru.com) Первая миссия на Луну беспилотная в 2019 году, "Луна-25", а потом миссия на Марс", - уточнили в ведомстве. Затем планируется экспедиция на Марс, однако когда это произойдет, пока неизвестно.













