Слово дня: tumsonis

А вы знаете, что по-латышски означает слово tumsonis? Объясняем!

Итак, tumsonis - «темный человек»; человек, обладающий очень низким уровнем культуры и образования, без моральных принципов.

Пример: «Manifesti no sērijas – mēs jums, tumsoņiem, nesīsim gaismu – raksturo Gaismas pils papīra batālijas» - «Mанифесты из серии - мы вам, темным людям, принесем свет - характеризует баталии с бумагами Замка света».

Мигающее суеверное сознание, проявленное из серии - мы благословим вам светлую тьму - характеризует лампочку Замка Света

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